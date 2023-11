Di Lorenzo | Mazzarri? “Vi svelo cosa ha fatto a Castel Voltruno”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Il Napoli torna alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Empoli. Nel post partita Giovanni Diha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn. Il calendario non è stato clemente nei confronti di Walter. Il tecnico toscano ha preso per mano il Napoli in un momento complicatissimo e ha dovuto affrontare subito l’Atalanta. Il Napoli, però, è riuscito ad imporsi sui nerazzurri grazie al risultato di 2-1. A decidere il match è stato Elmas, dopo che Kvaratkshelia ha aperto il match. Le parole di Didopo Atalanta-Napoli Nel post partita, Giovanni Di, capitano azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di(Screen) – SpazioNapoli.itDi seguito le sue parole: Tanta felicità per questo risultato per volere cominciare unan uova stagione? “Qui è sempre ...