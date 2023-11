Di Gennaro | «Juventus solida | Inter più avanti Barella leader»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023) L’Italia ha restituito adue stelle al top della forma: Nicolòe Federico Chiesa. Antonio Disi esprime su Tuttosport sulla partita del weekend in Serie A. PENSIERO – Antonio Diparla così di: «un punto fermo per i nerazzurri e unormai definito. Il suo percorso umano è lineare fin dai tempi del Cagliari, quando era già maturo al punto da essere definito ‘un giovane vecchio’. Non si è mai montato la testa, è cresciuto di pari passo umanamente e tecnicamente. In queste due partite azzurre, tra l’altro, l’ho visto tranquillo, sereno e consapevole più che in certe gare in nerazzurro quando fa prevalere l’agnosimo. Del resto era l’unico italiano in lista per il Pallone ...