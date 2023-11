Decima giornata Basket Eurolega 2023 24 | Milano sbanca Belgrado

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 25 novembre 2023) Prova di forza dell’Olimpiache, nella/24, passa aper 93-71, bissando il successo contro l’Efes, il quarto stagionale in campo continentale. Protagonista del match il tedesco Maodo Lo, autore di 32 punti./24: STELLA ROSSA-OLIMPIA71-93 L’avvio è in salita per i meneghini che vanno subito sotto, ma per fortuna entrano subito in partita e cambiano passo. Melli e Voigtmann firmano il sorpasso, poi ci pensa Maodo Lo da tre a regalare il primo vantaggio(17-14). Un’ altra tripla del tedesco consente di andare al secondo quarto avanti di 1-. I padroni di casa superano i ...