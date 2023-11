De Paola | ”De Laurentiis si poteva risparmiare la frase sulla Nazionale”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) De: “De? E’ un rosicone!risparmiarsi quellasull’Italia” A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De, giornalista. Queste le sue parole: “Noi abbiamo il ricordo di un certo Mazzarri che, secondo me, non c’è più e il motivo è che anche la vita di tempra. È un altro Mazzarri, per cui mi va bene che sia temprato, vorrei solo che quel Mazzarri lì riaffiorasse come integralismo e carattere perché è di questo che ha bisogno il Napoli. È l’uomo che può fare questo tipo di cambiamento, anche il ciclo che attende il Napoli è spaventoso. Garcia? Secondo me, l’intromissione di un presidente fa sì che i giocatori abbiano facile sponda di andare a piangere da lui e Garcia è stato imprudente in questo, non ha capito che si sarebbe ...