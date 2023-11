Dalla sua musica non viene l' educazione | Vittorio Sgarbi attacca ancora Fedez

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023)entra a gamba tesa nella lite-Morgan, costata a quest'ultimo l'addio a X Factor. "Dellarap so poco - premette il sottosegretario alla Cultura a margine di un evento della Biennale Milano International Art Meeting -. Per me laè Mozart, Puccini, Verdi e Chopin. Preferisco Chopin a qualsiasi rap e non mi pare che l'possa veniredi...". Insomma, "meglio da Morgan che è colto e può insegnare Beethoven - è l'ennesima stoccata - e non credo che possa farloo qualche 'rappista'. E comunque uno che sente Chopin non può uccidere". Tra il cantautore esono volate accuse. Il motivo? Morgan è stato cacciato dopo ...