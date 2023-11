Dalla parte di Ilary | contro il maschilismo del Pupone

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) Lucida e spietata. gigantesca, di fronte a un gigante che, adesso, appare assai piccolo. Francesco Totti, prima di perdere il lume della ragione per la non meglio identificata florovivaista Noemi Bocchi, ci aveva visto lungo. E aveva ragione:è UNICA. Lo dimostra in un’ora e venti di documentario (firmato Netflix) in cui racconta la sua verità,ndo dall’inizio della fine. “A gennaio (2022, ndr) andiamo a cena e vedo un marito diverso… E da lì, un disastro”, racconta. Leggi anche: Unica, il documentario suBlasi e la rottura da Franceco TottiBlasi riavvolge il nastro della sua storia con Francesco Totti “Unica” è il racconto di una donna certamente ferita. E’ una chiacchierata tra amiche, a gambe incrociate su una poltrona da psicanalista, fra lacrime e ...