(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – La scelta di personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica di rendere pubblica la diagnosi di un tumore “è, fa sentire meno soli i pazienti e favorisce la diffusione degli screening e di informazioni necessarie alla prevenzione”. Così Saverio Cinieri, presidente dell’Associazione italianaa medica (Aiom) che, per questo ringrazia e fa i suoi auguri ache ha parlato della sua malattia, il tumore al pancreas, in un’intervista televisiva. “Questo aiuta le persone a rendersi conto che ilriguarda, investegli strati della nostra società, i pazienti si sentono meno soli”. “Sono sempre a favore dell’in queste situazioni, ricordiamo ...

Dagli oncologi il grazie a Eleonora Giorgi: "Outing vip su cancro utile a tutti"

Proprio per questo, "per la cerimonia inaugurale del cinquantennale di Aiom ho voluto che sul palco - insieme ai premiati, aglimedici, alle istituzioni - ci fossero tre testimonial di ...

Eleonora Giorgi e l'outing sul cancro, il ringraziamento degli oncologi Adnkronos

Il Manifesto degli oncologi europei (Esmo): "Epidemia cancro ... AboutPharma

Dal lungomare al Plebiscito in marcia per Giulia Cecchettin

Un corteo e un flash mob in rosso. Rosso come il colore-simbolo della lotta contro i femminicidi che proprio oggi si celebra, questo l’invito ai partecipanti: “Indossa un dettaglio rosso, come il sang ...

Dagli oncologi il grazie a Eleonora Giorgi: "Outing vip su cancro utile a tutti"

Le parole del presidente dell'Associazione italiana oncologia medica Cinieri: 'Così i pazienti si sentono meno soli. Il fenomeno Angelina Jolie ha portato tante donne a fare screening' ...