Da Montalto a Ponza | nuovi porti in arrivo sul litorale laziale

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 novembre 2023 – La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato la delibera per il Piano deidi Interesse Economico regionale. Con questa delibera si raggiunge un passo importante per la definitiva entrata in vigore del principale strumento per la piena valorizzazione delle coste del Lazio in chiave economica, turistica e commerciale, tenendo conto, rispetto al primo Piano del 1998, della maggiore esigenza di preservare la tutela delle coste e del paesaggio. Seguendo tale prospettiva, il nuovo Piano deisi concentra, in particolare, sulla portualità destinata alla nautica da diporto, prevedendositi e approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti ...