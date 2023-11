Da Hitler a Hamas. Le colpe dei leader palestinesi secondo Cadelo

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) Le diverseship che nel tempo si sono avvicendate alla guida deihanno avuto tutte un lato oscuro che continua a pesare sulle scelte e sulla loro credibilità politica poiché nessuna di esse ha mai voluto fare i conti con la storia recente e intraprendere un percorso nuovo in discontinuità con il passato. L’addestramento nei campi estivi dei ragazzini alla guerriglia e al terrorismo contro gli ebrei è solo l’ultima, ma significativa, dimostrazione dell’incapacità della società palestinese di tentare un benché minimo cambio di rotta per uscire della eterna, quanto inutile, guerra contro gli Israeliani. Per comprendere il circolo vizioso e ripetitivo che, come in un incubo, reitera sempre le stesse vicende, è necessario riavvolgere il nastro della storia per cercare di comprendere il loop nel quale si è rinchiusa la politica ...