Curling | Europei maschili Aberdeen 2023 | l’Italia si arrende all’extra end | il bronzo va alla Svizzera

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Si chiude con un purtroppo amaro quarto posto l’avventura delaglidimaschilead, in Scozia. Gli azzurri, capitanati dallo skip Joel Retornaz e con Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, si arrendono soltantoend contro la, perdendo con un bugiardo punteggio di 4-8. Dopo il percorso netto con nove vittorie su nove nel round robin, arrivano dunque due ko, quelli che fanno più male però, ed è medaglia di legno per la nostra Nazionale. Dopo la sconfitta di misura in semifinale in mattinata contro la Svezia, azzurri di nuovo sul ghiaccio scozzese per provare a chiudere questa rassegna in cui avevano solo vinto nel round robin con almeno la medaglia di...