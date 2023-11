Cuadrado | il giorno della verità prima di Juventus-Inter! Le sensazioni – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023) Vigilia di-Inter, Inzaghi ha già in mente l’undici titolare da schierare, con la catena di destra che sarà particolarmente attenzionata dal tecnico considerati anche i guai fisici di Juan. Ecco le ultime riguardo le condizioni del colombiano secondo il Corriere dello Sport. LA SITUAZIONE OGGI – Juananche ieri si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe finalmente ritrovare la convocazione proprio in occasione di-Inter per il ritorno all’Allianz Stadium, ma da avversario. Per la prova definitiva, però, Simone Inzaghi attende ancora l’allenamento di oggipartenza per Torino. In ogni caso, sulla fascia destra toccherà ancora una volta a Denzel Dumfries, con Matteo Darmian che occuperà il ruolo di difensore centrale a destra. Fonte: ...