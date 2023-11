Così Forrest-Sánchez ruba la scena alle vittime per regalarla ai terroristi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 novembre 2023) Pedroè da ieri ufficialmente ilGump della politica internazionale. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla liberazione dei primi ostaggi detenuti dal 7 ottobre nei tunnel di Gaza, il presidente del governo spagnolo, insieme al suo omologo belga, decide di organizzare la conferenza stampa che chiude la sua due-giorni mediorientale proprio nel punto esatto in cui i tredici sequestrati devono essere riconsegnati. Discorso pro-Hamas Al valico di Rafah, in Egitto, a favore di luce e di telecamera, pochi istanti prima della restituzione di donne e bambini dopo 49 giorni in cattività, da vera star del terzomondismo d’accatto,si lancia in un’intemerata rozza contro i “bombardamenti indiscriminati” di Israele su Gaza e in una promessa di riconoscimento “se necessario unilaterale” di uno Stato ...