Cortellesi | i fondi pubblici portano jella

(Di sabato 25 novembre 2023) Da sinistra, accuse al governo e al ministro Sangiuliano per aver negato istatali a Paolaper girare il film “C’è ancora domani”. Sùbito la replica da destra: isono stati negati quando ministro era Franceschini, non Sangiuliano. E Franceschini giustamente precisa: io non c’entro, ili assegna la commissione, non il ministro. Bene, ma intanto quel film è in testa alle classifiche di biglietti venduti e sta incassando un fiume di soldi dagli spettatori che affollano i cinema, quando quelli girati coi soldi statali non recuperano nemmeno le spese. Morale: i. (Ard)