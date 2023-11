Corriere dello Sport – Akor Adams sulle tracce di Osimhen

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 novembre 2023) 2023-11-24 23:32:34 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:è il centravanti da 130 milioni del Napoli. Non è in vendita, come ha ripetuto De Laurentiis, che resta in attesa di una risposta da parte di Victor e del suo agente Calenda sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Victor Boniface, invece, ha fatto innamorare la Bundesliga: quasi 23 anni, ex Bodø/Glimt e Union Saint-Gilloise, 7 gol in 11 partite con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che lotta per il titolo e rappresenta una delle soluzioni valutate da Florentino Perez per la panchina del Real Madrid, se in estate Ancelotti deciderà davvero di diventare il ct del Brasile. LA SORPRESA – Ma la tradizione dei centravanti nigeriani, pronti a prendersi la scena in Europa, prosegue in Francia, il Paese in cui si era affermato...