Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2023 2024 | classifiche aggiornate dopo gigante Killington

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Lara Gut vince la seconda manche deldi, Usa, valida per ladeldi sci. La svizzera domina sulle nevi americane sciando in 1:53.05. Sei decimi rifilati a Robinson, 1:53.67, e otto a Shiffrin, 1:53.86, risalita dal sesto posto della prima manche. Bassino cade sul più bello e sciupa un’ottima opportunità per centrare il podio. Brignone è sesta in 1:54.82. Molto bene Goggia, in una disciplina non propriamente sua, che, dalla 31ª pettorina della prima manche, chiude nona in 1:55 netto. LA CLASSIFICA AGGIORNATA 1. Mikaela Shiffrin USA 250 2. Lara Gut-Behrami SUI 2oo 3. Sara Hector SWE 195 4. Petra Vlhova SVK 186 5. Lena Duerr GER 140 6. Katharina Liensberger AUT 1247. Federica Brignone ITA 1208. ...