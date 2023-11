Coppa Davis | Volandri | “Siamo venuti qui per vincere Ora pensiamo a recuperare per domani”

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo 25 anni, l’Italia è di nuovo in finale di. E il capitano azzurro Filipponon nasconde la soddisfazione dopo la vittoria sulla Serbia: “per cercare di vincerla, nonlontani, ma ancora manca qualcosa”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport. La giornata perfetta di Sinner si completa con la vittoria nel doppio con Sonego su Djokovic e Kecmanovic, dopo che l’altoatesino aveva piegato il numero 1 al mondo nel singolare. Jannik diventa così il primo a battere il fuoriclasse serbo dopo aver salvato tre match point di fila: “Bravo davvero, tanta roba”, il commento diche poi scherza: “Oggi ho perso tanti anni. Vero, un 6-3, 6-4 sembra facile ma lo abbiamo conquistato con degli up e down soprattutto nel secondo set. Alla ...

Monumentale . È l'aggettivo che descrive il sabato da leone di Jannik Sinner nella semifinale dicontro la Serbia. Un successo marchiato a fuoco dall'altoatesino con due vittorie contro Djokovic, prima in singolare e poi in doppio. 'È stata una giornata lunga e intensa - ha spiegato ...

Gli azzurri sono arrivati all'ultimo atto della Coppa Davis dopo aver superato la Serbia di Novak Djokovic. Nel primo match di sabato 25 novembre Musetti è stato sconfitto da Kecmanovic, che ha ...

Due storiche vittorie in un paio d'ore, per ottenere un risultato ancora più storico. Italia in finale di Coppa Davis, per la prima volta dal dicembre 1998. Questo l'esito delle due partite di un ...