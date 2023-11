Coppa Davis | una fantastica Italia batte la Serbia | è finale mondiale dopo 25 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023) Malaga – E’ una bellissima favolaalla25gli Azzurri tornano indi competizione e lo fanno anche47dalla vittoria tricolore, di cui uno dei protagonisti in campo fu Adriano Panatta. L’vince il doppio con Lorenzo Sonego e Jk Sinner, uniti e concentrati in campo, contro ladi Djokovic/Kecmanovic. Splendido il risultato in tabellone: 6-3, 6-4. E’ stata una partita perfetta della coppia tricolore, che in campo ha saputo giocare in modo unito con alta concentrazione e freddezza. Un grande Sonego ha affiancato Sinner, che ha vinto su Djokovic, due volte in un giorno. Domani alle 16 l’sfiderà l’Australia per un posto ...