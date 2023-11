Coppa Davis | tutte le finali dell’Italia Ultimo precedente nel 1998

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) L’Italia è per l’ottava volta in finale di. L’attuale format, quello con le sfide delle Finals e dei gironi su singola giornata, vede gli azzurri per la prima volta all’atto. In precedenza, due volte c’era stato l’approdo all’epoca del Challenge Round, quattro quando questo era stato eliminato, ma rimanevano le fasi zonali, infine una nel periodo 1981-2018, quello del World Group come l’abbiamo conosciuto nella sua composizione a 16 squadre e quattro turni per arrivare all’atto. La prima finale giunse nel 1960. Era tutto diverso: si doveva passare attraverso un intero tabellone di fase zonale europea, per prima cosa. In questo senso l’Italia batté l’Ungheria 3-2 a Budapest con tre punti portati da Nicola Pietrangeli, il Cile (che, al pari di Brasile, Argentina e Sudafrica, era “ospitato” nella ...