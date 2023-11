Coppa Davis | Sinner batte ancora Djokovic e pareggia i conti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023) Malaga, 25 novembre 2023 – Jannikil numero uno del mondo Novake regala all'Italia il punto dell'1-1 contro la Serbia nella semifinale di. L'azzurro, numero 4 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in 2 ore e 32? di gioco. In precedenza, nel primo match, Lorenzo Musetti aveva perso contro Miomir Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1. Ora il doppio sarà decisivo per decidere chi conquisterà un posto in finale.