Coppa Davis | oggi Italia-Serbia | Sinner contro Djokovic per la finale

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) –per un posto nelladella2023.a Malaga il tennis azzurro può scrivere una pagina storica. Jannikguida il team del capitano Filippo VolandriNovak, numero 1 del mondo, e la sua squadra. In palio, lada giocarel’Australia, promossa dopo la vittoriala Finlandia. Si comincia alle 12 con il primo singolare. Poi il secondo match e, in caso di parità, l’eventuale doppio. Inutile girarci intorno, tutto ruota attorno ai nomi diche si ritrovano avversari a meno di una settimana dalle Atp Finals 2023. A Torino, ...

Coppa Davis, Italia - Serbia non è solo Sinner - Djokovic: live su SuperTenniX alle 12

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in, nel 1998. Oggi Sinner sarà il protagonista più atteso della semifinale contro la Serbia, teatro della terza sfida in due settimane fra il numero 1 d'Italia e il numero 1 del mondo Novak ...

Coppa Davis, Italia-Serbia non è solo Sinner-Djokovic: live su SuperTenniX alle 12

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in Coppa Davis, nel 1998.

Italia-Serbia in Coppa Davis, oggi Sinner-Djokovic e Musetti-Kecmanovic: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e in chiaro su Rai 2. Diretta streaming possibile con Raiplay.it, Sky Go e NOW. Il ...