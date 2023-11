Coppa Davis | Musetti ko in 3 set | Serbia-Italia 1-0

Leggi su agi

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - Parte in salita la semifinale didell'contro la: nel primo match Lorenzosi è arreso al serbo Miomir Kecmanovic in tre set, cedendo 6-7, 6-2, 6-1. A metà del terzo set un problema al flessore ha frenato il 21enne toscano, rendo una formalità gli ultimi game. Gli azzurri sono sotto 1-0 in attesa dell'attesissima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: l'altoatesino deve vincere per rendere decisivo il doppio.