Coppa Davis | l' Italia s' è desta | un immenso Sinner annulla tre match point e porta la semifinale al terzo round Epica sfida vinta contro Djokovic

(Di sabato 25 novembre 2023)e Serbia vanno sull'1-1 nelladi. Sul veloce indoor di Malaga, l’azzurro Jannikha battuto il numero uno serbo Novakin tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 dopo 2h32' di gioco. In precedenza, nel primo, Lorenzo Musetti aveva persoMiomir Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1. A decidere la seconda finalista dopo...

Coppa Davis, Jannik Sinner batte Djokovic e tiene l'Italia in pista

Jannik Sinner batte il numero uno del mondo Novak Djokovic e regala all'Italia il punto dell'1 - 1 contro la Serbia nella semifinale di. L'azzurro, numero 4 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6 - 2, 2 - 6, 7 - 5 in 2 ore e 32' di gioco. In precedenza, nel primo match, Lorenzo Musetti aveva perso contro ...

Sinner delle meraviglie, batte Djokovic 2-1 e ci tiene in vita. Ci giochiamo tutto al doppio La Gazzetta dello Sport

Tennis, Coppa Davis: Kecmanovic batte Musetti, Italia subito in svantaggio - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic, Italia-Serbia 1-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA: il doppio decide tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Serbia di Davis Cup in tv e streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell'incontro di doppio valido per la sfida della ...

Lorenzo Musetti sconfitto in Coppa Davis: “Una puntina dietro al bicipite femorale, soffrivo al servizio”

Lorenzo Musetti ha perso il primo singolare della semifinale di Coppa Davis, venendo sconfitto al terzo set da Miomir Kecmanovic. L'azzurro si è imposto nel primo parziale riuscendo a recuperare un br ...