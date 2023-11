Coppa Davis | Jannik Sinner batte Novak Djokovic | Italia - Serbia 1 - 1

(Di sabato 25 novembre 2023) Un supertiene in corsa l'del tennis alle Finals diin corso a Malaga. L'azzurro ha battutoin tre set con il punteggio di 6 - 2, 2 - 6, 7 - 5 ...

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 - 2-6 - 7-5 - Italia-Serbia 1-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA : epica vittoria - annullati 3 match-point!

LIVE Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic - Italia-Serbia Coppa Davis 2023 in DIRETTA : doppio decisivo - gli azzurri devono superarsi

Coppa Davis - super Sinner in semifinale batte Djokovic : 1-1 Italia-Serbia

LIVE Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic - Italia-Serbia 1-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA : il doppio decide tutto

Davis: Sinner batte Djokovic, Italia - Serbia 1 - 1

Un super Jannik Sinner tiene in corsa l'Italia del tennis alle Finals diin corso a Malaga. L'azzurro ha battuto Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6 - 2, 2 - 6, 7 - 5 annullando tre match point al numero uno al mondo.

Sinner delle meraviglie, batte Djokovic 2-1 e ci tiene in vita. Ci giochiamo tutto al doppio La Gazzetta dello Sport

Tennis, Coppa Davis: Kecmanovic batte Musetti, Italia subito in svantaggio - Sportmediaset Sport Mediaset

Davis: Sinner batte Djokovic, Italia-Serbia 1-1

Un super Jannik Sinner tiene in corsa l'Italia del tennis alle Finals di coppa Davis in corso a Malaga. L'azzurro ha battuto Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 annullando tre ...

Coppa Davis, Sinner da lacrime agli occhi! Annulla 3 match point a Djokovic e lo batte 7-5 al terzo! Italia-Serbia 1-1

Una cosa di insane proporzioni si è appena verificata al Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, sede delle finali di Coppa Davis 2023 nel loro attuale format. Jannik Sinner batte Nov ...