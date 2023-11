Coppa Davis | Italia-Serbia 0-1 | Sinner-Djokovic | Nole tiene la battuta Live 6-2 | 2-6 | 3-4

(Di sabato 25 novembre 2023) Gli azzurri di Volandri, a caccia della finale, sfidano la: nel primo singolare Musetti perde in tre set contro Kecmanovic

Lorenzo Musetti sconfitto in Coppa Davis : “Una puntina dietro al bicipite femorale - soffrivo al servizio”

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 - 2-6 - 2-3 - Italia-Serbia 0-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA : l’azzurro prova a rimanere in scia

Coppa Davis - Italia-Serbia 0-1 : Sinner-Djokovic - Nole non cede Live 6-2 | 2-6 | 2-3

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 - 2-6 - 3-4 - Italia-Serbia 0-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA : con i denti l’azzurro resta aggrappato

Uno straordinario Musetti vince il combattutissimo tie - break del primo set

Italia - Serbia. Grazie a tanti colpi vincenti, l'azzurro si porta a casa il primo set contro Kecmanovic vincendo ai punti il tie - break: 7 - 6 (9 - 7) in un'ora e 11 ...

Tennis, Coppa Davis: Kecmanovic batte Musetti, Italia subito in svantaggio - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE Coppa Davis, Italia-Serbia: Kecmanovic pareggia i conti, si va al terzo. A seguire Sinner-Djokovic Ubitennis

Lorenzo Musetti sconfitto in Coppa Davis: “Una puntina dietro al bicipite femorale, soffrivo al servizio”

Lorenzo Musetti ha perso il primo singolare della semifinale di Coppa Davis, venendo sconfitto al terzo set da Miomir Kecmanovic. L'azzurro si è imposto nel primo parziale riuscendo a recuperare un br ...

Musetti: "Sentito dolore a inizio terzo set, spero non sia niente di grave"

'E' dura da mandare giù. Spero che non sia nulla di grave'. E' un Lorenzo Musetti triste per la sconfitta e preoccupato per l'infortunio alla ...