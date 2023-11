Coppa Davis | chi affronterà Sinner in finale? I precedenti contro il n 1 australiano

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Italia ed Australia si affronteranno domani, domenica 26 novembre, a partire dalle ore 16.00 nelladella2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: c’è grande incertezza sui nomi dei numeri 2 di entrambe le Nazioni, che giocheranno il primo singolare, mentre si può dare per scontata la sfida tra i numeri 1 Janniked Alex De Minaur. L’oceanico è tra le vittime preferite di, che gli ha concesso appena un set in cinque, con il sesto incrocio che non è andato in scena agli ottavi di Parigi-Bercy dopo il forfait del tennista italiano, che sarebbe dovuto tornare in campo a poche ore dalla fine del match precedente. Nelle Next Gen ATP Finals del 2019ha battuto l’per 4-2 4-1 4-2, mentre nel 2020 ...