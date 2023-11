Convocati Salernitana per la Lazio | tre le assenze per Inzaghi

(Di sabato 25 novembre 2023)per il match di domani contro la: sono tre lein lista per mister FilippoLaha condiviso la lista dei giocatori a disposizione per la gara di domani contro la. Fuori daiOchoa, Dia e Tchaouna. Portieri – Costil, Fiorillo, Salvati;Difensori – Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;Centrocampisti – Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;Attaccanti – Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Simy.

