Controlli dei Nas | sequestrati 150 kg di cefalopodi

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 25 novembre 2023) Nel corso di un’ispezione in un deposito di prodotti ittici di Taranto, i carabinieri del NAS e il personale del Servizio veterinario dell’Asl tarantina hanno accertato la detenzione per la successiva commercializzazione a ristoratori e venditori al dettaglio di circa 150 kg di prodotti ittici (polpi, moscardini, seppie, totani) non sottoposti alle procedure di autocontrollo HACCP.In seguito anche all’accertamento delle precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei locali a cui la merce era esposta, i carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti ittici e alla segnalazione all’Autorità Amministrativa competente del legale responsabile.Quest’ultimo, al termine del controllo, è stato sanzionato amministrativamente per complessivi 3.000 euro. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.