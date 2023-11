Controlli amministrativi a Napoli | sanzionate tre attività commerciali

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 25 novembre 2023): Sanzioni e sospensioni perche hanno violato normative Igieniche e del codice della strada Nella serata di giovedì, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale dell’ASL1, hanno effettuatoa diverse. In particolare, all’esercizio di viale Dohrn è stato sanzionato poiché sprovvisto delle prescritte autorizzazioni, per irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP e per carenze igienico- sanitarie legate alla mancanza di un punto di lavaggio mani, per le quali, è stata imposta la sospensione dell’elevando sanzioni per 3.308. ...