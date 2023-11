Contro la violenza sulle donne ma anche contro Israele e il governo Meloni Il 25 novembre di Roma

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 novembre 2023) "Siamo in piazza come Non una di meno, per l'ottavo anno consecutivo, il 25, per togliere questa data dalla ritualità della commemorazione divittime e ricordare le 110 persone,, lesbiche, trans, uccise dai femminicidi", dice una delle organizzatrici della rete Non una di meno al Circo Massimo, oggi a, dove in migliaia si sono riuniti per la Giornatalapolemiche legate ai contenuti della piattaforma che ha solidarizzato con Gaza e senza solidarizzare verso leisraeliane uccise e violentate da Hamas, le attiviste dicono: "Esprimiamosolidarietà, ovviamente, alleisraeliane che sono state ...