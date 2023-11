Contro la violenza sulle donne le Acli ci mettono la faccia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Mai più” è lo slogan coniato dalleprovinciali di Benevento in occasione della Giornatalache si celebra ogni 25 novembre. Una commemorazione che assume oggi un significato ancora più profondo, alla luce del ritrovamento soltanto sette giorni fa del corpo della povera Giulia Cecchettin, ammazzata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Un caso che ha lasciato una ferita profonda nell’intero Paese e che ha acceso prepotentemente i riflettori sui disagi e le fragilità che contraddistinguono le nuove generazioni e che non vedono per nulla esenti genitori e contesti familiari dalle loro responsabilità. E’ per questo motivo che leprovinciali di Benevento hanno dato vita a una raccolta fotografica che ...