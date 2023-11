Contro la Violenza sulle Donne | la Federscherma in pedana per il ‘1522’

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023) Caorle – La Federazione Italiana Scherma inper il “1522” nella “Giornata Internazionale per l’eliminazione della”. Da Caorle, dove oggi nella seconda giornata della 1^ Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti sono in corso due competizioni femminili, con impegnate spadiste e fiorettiste, la scherma italiana partecipa alla campagna di sensibilizzazione per promuovere il “1522”, numero gratuito antie stalking predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo la partecipazione di ieri alla cerimonia di illuminazione della facciata principale di Palazzo Chigi (leggi qui), l’adesione all’iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità e del Ministero per lo Sport e i Giovani continua nella competizione che si sta svolgendo in Veneto, prima tappa verso i ...