Concorso San Giuseppe di Avellino | 2 Posti per Dirigenti

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 25 novembre 2023) Presso l’Ospedale Sandi, è stata avviata una procedura di selezione attraverso unPubblico per l’assegnazione di 2medici, con la responsabilità di direttore della struttura complessa di Pneumologia per un periodo quinquennale.disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato, per la S.C. Servizio immunotrasfusionale. Sandi: 2per. In conformità con quanto deliberato nel provvedimento n. 874 del 22 agosto 2023, il quale è esecutivo secondo le disposizioni di legge vigenti, è stato ufficialmente indetto unpubblico per la selezione di personale medico. Questa selezione, che avverrà attraverso la valutazione di titoli e l’espletamento di ...