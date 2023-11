Compagnoni | «Inter | da Istanbul è scattato qualcosa! È più forte»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023)ha detto la sua sull’, che domenica sera sfiderà la Juventus allo Stadium. Il giornalista ritiene i nerazzurri superiori all’anno scorso. DUELLO SCUDETTO ? Maurizio, a Sky Sport 24, ha detto la sua sull’atteso scontro: «Duello scudetto. In estate credevo che la corsa sarebbe stata trae Napoli, ma ad oggi il Napoli è fuori. Quindi nerazzurri e Juventus al momento. Se vincesse l’sarebbe una fuga clamorosa come lo scorso anno il Napoli. Se finisse in pareggio non sarei sbalordito. Come ricambi non c’è partita, sia perché la Juventus ha già una rosa poco profonda che per le assenze. L’è cresciuta molto, la crescita è legata al percorso fatto in Champions League, credo abbia fatto scattare qualcosa. Parliamoci chiaro: non possiamo dire che la ...