Comizio di Schlein | le femministe la gelano | Inaccettabile Insulti a Meloni

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Tutto come previsto. La manifestazione di Roma per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, diventata sull'onda emotiva del femminicidio di Giulia Cecchettin un grande evento di massa, ha visto cori econtro la premier Giorgiae attacchi a Israele. Come era scontato, dopo aver visto il manifesto dell'associazione Non una di meno. "fascista complice sionista", "Israele criminale, Palestina immortale": questi alcuni degli slogan urlati dalle attiviste del "Movimento femminista proletario rivoluzionario" sabato 25 novembre al Circo Massimo citati dal Corriere della Sera. Diverse le bandiere della Palestina al Circo Massimo. Dopo le polemiche dei giorni scorsi un'attivista corretto il tiro espromendo "solidarietà anche alle donne israeliane che sono state aggredite e stuprate. ...