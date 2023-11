Come va il Pil italiano? Pratesi Istat risponde al prof Pirro

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) Caroessor, le domande che lei pone sono davvero numerose e affrontano tanti campi molto diversi dell’attività dell’Istituto e del Dipartimento per la Produzione Statistica dell’da me diretto. Provando a concentrare la risposta su un aspetto particolare, forse il principale tra i tanti da lei sollevati, quello dei conti nazionali trimestrali per la stima del Pil, mi preme osservare che si tratta di un sistema – molto semplificato rispetto alla contabilità nazionale annuale – che si basa sull’utilizzo di numerosi indicatori congiunturali prodotti dallo stesso Istituto e da altri organismi del Sistema Statistico Nazionale. L’approccio distribuisce nei trimestri le stime dei dati annuali sulla base delle tendenze fornite da indicatori (trimestrali o addirittura mensili) disponibili nello stesso periodo. Ogni variabile da ...