Come cambia il ruolo delle agenzie per il lavoro in Italia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) Ogni mese i numeri mostrano record su record a livello di occupazione, ma i dati sulsono complessi e bisogna saper scavare a fondo per analizzare la (delicata) situazionena. Con questa importante premessa si è aperto il secondo panel “Ilche verrà”, moderato dalla giornalista de Linkiesta Lidia Baratta, con Claudio Soldà, VP Public Affairs & CSR Adecco,ospite sul palco. «Bisogna saper leggere i dati. C’è un numero crescente di richieste del mercato che non riescono a essere coperte. E c’è anche un gap di dieci punti percentuali di differenza tra occupazione maschile e femminile, senza dimenticare c’è il tema dei giovani. Una persona su tre in età lavorativa tra i giovani è inattiva», spiega Claudio Soldà, che ha poi messo in fila una serie di punti dedicati a un possibile rilancio del ...