Colleferro | lotta alla movida | locale chiuso 10 giorni per vendita di alcolici a minori

(Di sabato 25 novembre 2023) Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di, nell’ambito dei servizi di prevenzione attuati nel weekend, volti a contrastare ogni forma di illegalità e a garantire un sano divertimento ai frequentatori della cosiddetta, hanno procedutochiusura di un’attività commerciale.. Incendio appartamento, paura per una famiglia: lievemente intossicata una ragazzaselvaggia aNello specifico, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notificato un provvedimento di chiusura per 10al titolare di un’attività dove è avvenuta lae somministrazione di bevande alcoliche a, nonché di recente, ...

Colleferro. Bambini e ragazzi con disabilità al momento senza terapia Tma. I genitori : «Vorremmo solo non dover lottare anche per queste cose…»

Davanti alla cultura del patriarcato destra e sinistra non sono uguali

In un bel libro sul massacro di Willy Monteiro Duarte, avvenuto apiù di tre anni fa, ... Prima la, poi l'amore. Ettore, in un passo famoso dell' Iliade , saluta con straziante dolcezza ...

Colleferro - Botte alla ex moglie, dopo la condanna un 48enne ... Teleuniverso

[LEROYMERLIN] La protesta dei lavoratori di Piacenza sbarca a ... Si Cobas

Roma, Eur: arrestato ladro acrobata

Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloROMA – I Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. hanno arrestato un cittadino cileno di 18 anni, per il reato di furto in abitazione in flagranz ...

Serie A2, la Luiss Roma lotta con la capolista ma non basta

Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo La Luiss Roma lotta, ma non basta, contro la capolista Trapani che legittima la propria posizione in classifica violando il parquet del PalaTizi ...