Cobra Kai 6 | tutto quello che sappiamo sull' ultima stagione

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 novembre 2023)Kai, la serie spin- off di Karate Kid, torna per la sua sesta e, eccoche c'è da sapere.Kai sta per giungere alla sua conclusione, la sestadella serie spin-off di Karate Kid - Per vincere domani sarà infatti l'dello show. Il creatore della serie Jon Hurwitz ha già confermato la notizia spiegando le motivazioni dietro la scelta di terminare lo show. In attesa della sua uscita, di seguito abbiamo raccoltochesuKai 6. Il trailer Non ci sono trailer ufficiali della sestadiKai ma a gennaio di quest'anno è stato diffuso un piccolo teaser. La clip non ...