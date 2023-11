CM com – LIVE Atalanta-Napoli 1-2 | Elmas entra e segna su assist di Osimhen! | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 novembre 2023) 2023-11-25 20:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: La Serie A va avanti e dopo la sfida già conclusa tra Salernitana e Lazio, si torna in campo anche sul terreno del Gewiss Stadium. A sfidarsi, al rientro dalla sosta nazionali, sono, in un testa a testa che ha il sapore di scontro Champions. In un turno di campionato in cui si affrontano non solo Juve e Inter, ma anche Milan e Fiorentina, dal match delle 18 può emergere un verdetto importante in termini di classifica.Da una parte la squadra di Gianpiero Gasperini arriva al match dopo due giornate consecutive senza vittoria (sconfitta con l’Inter e pareggio con l’Udinese) e vuole tornare a sorridere. Proverà a farlo contro i campioni d’Italia in carica, freschi di rivoluzione in panchina. Ilarriva ...