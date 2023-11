Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2023-2024 | Mikaela Shiffrin sempre in testa | settima Federica Brignone

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)DELSCIUSA 250 2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 200 3 HECTOR Sara SWE 195 4 VLHOVA Petra SVK 186 5 DUERR Lena GER 140 6 LIENSBERGER Katharina AUT 1247ITA 120 8 ROBINSON Alice NZL 109 9 POPOVIC Leona CRO 106 10 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 103SLALOM 1USA 150 2 DUERR Lena GER 140 3 POPOVIC Leona CRO 106 4 VLHOVA Petra SVK 100 5 HECTOR Sara SWE 95 6 LIENSBERGER Katharina AUT 92 7 NULLMEYER Ali CAN 80 8 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 56 8 HUBER Katharina AUT 56 10 LJUTIC Zrinka CRO 5513 PETERLINI Martina ITA 36GIGANTE 1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2002...