Ciro Petrone | chi è | Grande Fratello 2023 | età | Instagram | foto | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023)è stato un concorrente dell’edizione di quest’anno del. Purtroppo la sua avventura nella casa è già terminata: per lui è dunque tempo di tornare allapre-reality. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Conosciamolo più da vicino! Oggi peraltro proprio l’ex gieffino sarà ospite a Verissimo per raccontare la sua esperienza a Cinecittà. A Silvia Toffanin racconterà pertanto tutte le emozioni vissute nella casa più spiata d’Italia e cosa gli riserverà ora il futuro. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 dalle 16.30. Chi sono i concorrenti delVip 2024: il castuno dei nuovi concorrenti del GF VIP www.ilcorrieredellacitta.com/news-romaChi è...