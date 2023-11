(Di sabato 25 novembre 2023) "Penso che l'debba certificare, giorno dopo giorno, quello che fa. Le grandi squadre pensanodopo, noi no. C'è da continuare ad avere la stessa umiltà dimostrata finora, ci ...

Cioffi, 'a Roma partita di grande sacrificio per l'Udinese'

Dobbiamo essere pronti a gestire le partite che ci saranno dentro la partita e i cambiamenti che lapuò mettere in atto in campo". Su come arginare la forza di Romelu Lukaku,ha le idee ...

Udinese, Cioffi: “La fisicità di Lukaku è ingestibile. La Roma non ci sottovaluterà” ForzaRoma.info

Cioffi, 'a Roma partita di grande sacrificio per l'Udinese' La Gazzetta di Mantova

Cioffi: "A Roma partita di grande sacrificio per l'Udinese"

"Penso che l'Udinese debba certificare, giorno dopo giorno, quello che fa. Le grandi squadre pensano partita dopo partita, noi no. C'è da ...

Cioffi, conferenza Roma-Udinese: le parole su Thauvin, Lucca e Samardzic

L'allenatore dei friulani ha presentato il match valido per la tredicesima giornata di Serie A soffermandosi anche su alcuni singoli ...