Cinzia Berlinghini è scomparsa | l’appello della famiglia | “Ha dei disturbi | aiutateci”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) Una donna di 54 anni,, dipendente del Tribunale di Milano, è irrintracciabile da ieri pomeriggio quando è stata vista l’ultima volta nei pressistazione Centrale di Milano. La donna ha dei “cognitivi in grado di influenzare la sua memoria e il suo orientamento” che la rendono simile a una “bambina di 10 anni”.era diretta a casasorella.Leggi anche: Kimberly, ricerche disperate. La mamma: “Ormai è una settimana” Gli ultimi spostamenti dialle 16.55 ha fatto una telefonata alla sorella per avvisarla che era diretta alla fermata del tram 9, in piazza Cinque Giornate, e le chiedeva un caricabatterie perché aveva il cellulare scarico. Difatti, di lì a poco, il telefono è risultato ...