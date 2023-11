Cina | pubblicata lista 2023 delle citta’ piu’ felici

(Di sabato 25 novembre 2023) Chengdu, 25 nov – (Xinhua) – Ladellae’ stataall’Happy Cities of China Forum, tenutosi ieri a Chengdu, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Sichuan. I primi 10 capoluoghi provinciali especificamente designate nel piano stataleincludono Chengdu, unacreative per la gastronomia dell’UNESCO, e Hangzhou, elogiata un tempo dal viaggiatore italiano Marco Polo come “ladel Cielo”. Lainclude anche ledi Ningbo, Nanchino, Guangzhou, Changsha, Shenyang, Hohhot, Qingdao e ...

Pubblicata la nuova gara per l’affidamento in concessione della piscina comunale di Caserta

Virus "vampiro" scoperto nella terra del Maryland: ricercatori sbalorditi

Medici in allarme per le news dalla: preoccupante La teoria avanzata dal team di ricerca ... La scoperta,sul Journal of the International Society for Microbial Ecology, apre la porta a ...

In Cina boom di polmoniti nei bimbi, l'Oms chiede informazioni Avvenire

Ministero degli Esteri cinese, pubblicata la nuova “Guida cinese per ... Radio Cina Internazionale

Il fondatore di Foxconn ritira la candidatura alla presidenza di Taiwan

Terry Gou, il fondatore di Foxconn (l’azienda che, tra le altre cose, assembla gli iPhone e gli iPad), ha deciso di ritirare la candidatura da indipendente alla presidenza di Taiwan, annunciata a sett ...

Cina: vendite lotteria in crescita del 59,3% a ottobre

Pechino, 25 nov - (Xinhua) - Le vendite di biglietti della lotteria in Cina sono aumentate del 59,3% su base annua a 47,34 miliardi di yuan (circa 6,65 ...