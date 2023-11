Cina | ordini ride-hailing online in crescita a ottobre

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) Pechino, 25 nov – (Xinhua) – Gliper i servizi diinsono aumentati arispetto al mese precedente, come mostrato dai dati del ministero dei Trasporti. Le aziende dihanno ricevuto 809 milioni diil mese scorso, in aumento del 2,1% su base mensile, ha riferito il ministero. Fino alla fine di, un totale di 334 aziende diavevano ottenuto l’autorizzazione a operare in, quattro in piu’ rispetto alla fine di settembre. Un totale di 6,33 milioni di patenti di guidae 2,71 milioni di licenze di trasporto su ...