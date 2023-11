Cina | manifattura automobilistica | crescita stabile nei primi 3 trimestri

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 novembre 2023) Pechino, 25 nov – (Xinhua) – L’industria delladellaha registrato unaneitredel 2023, come mostrato dai dati della China Association of Automobile Manufacturers. Il valore aggiunto industriale di questo settore e’ aumentato dell’11,4% su base annua durante il periodo, secondo l’associazione. Il fatturato operativo combinato delle aziende del settore e’ ammontato a 7.110 miliardi di yuan (circa 999,28 miliardi di dollari), in aumento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Queste aziende hanno realizzato profitti totali per 345,99 miliardi di yuan nello stesso periodo, con un incremento dello 0,1% rispetto allo scorso anno, come rivelato dai dati. (Xin) ...