“Ciao Darwin 9” | dove avevamo già visto la Psycho della puntata di ieri

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 novembre 2023) News TV.è andata in onda la prima9 edizione di, programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Dopo 4 anni dall’ultima edizione il conduttore ha voluto iniziare con una battaglia epocale tra Angeli e Demoni, capitanati rispettivamente da Elena Santarelli e Malena. Durante la prova del Tempo, Lucrezia Boldrini, nome d’arteha rappresentato i Demoni. La ragazza non è nuova al mondotv, eccol’abbiamo già vista. Leggi anche: “”, Paolo Bonolis perde le staffe in diretta Tv Leggi anche: “”, chi è la bellissima madre natura: poi la furiosa polemica “”, ...