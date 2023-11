Chiavari | donna si addormenta al cinema e nessuno se ne accorge | si risveglia chiusa dentro nella notte

(Di sabato 25 novembre 2023) Pubblicato il 25 Novembre, 2023 Siall’interno della salatografica e intervengono vigili del fuoco, carabinieri, guardie giurate. Infine giunge anche il proprietario del locale e viene “liberata”. La curiosa vicenda è avvenuta alMignon nel carrugio chiavarese, dove una 68 enne turista milanese, entrata alle 21,15 per assistere al film “Cento domeniche” di Antonio Albanese, si èta e svegliata dopo la mezzasala buia e. La sua chiamata al numero di emergenza ha fatto scattare i soccorsi delle forze dell’ordine. Rintracciato il proprietario che, così come ogni sera al termine dell’ultima visione, afferma di aver controllato il locale senzarsi della

Chiavari, si addormenta durante la proiezione del film: 70 enne rimane chiusa all'interno di un cinema

Unadi 70 anni è rimasta chiusa all'interno di un cinema dopo essersi addormentata durante la proiezione. Al suo risveglio si è resa conto di essere rimasta intrappolata all'interno della sala. Ha ...

Chiavari: Si addormenta al cinema, rimane chiusa dentro Prima il Levante

Chiavari, si addormenta al cinema e rimane chiusa dentro: intervengono i vigili del fuoco Il Secolo XIX

Genova, scooter finisce contro un muletto uscito da un cantiere: donna rischia di perdere un piede

Donna di 28 anni ricoverata al San Martino in prognosi riservata: sullo scooter è finita contro un muletto uscito da un cantiere in via delle Casette ...

Si addormenta al cinema e rimane chiusa dentro: turista 68enne liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco

Il titolare del cinema, chiamato dall'azienda che si occupa della sicurezza notturna, è poi arrivato ed ha aperto la porta ...