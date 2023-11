Chiara Ferragni e Fedez | il ritratto di famiglia nella nuova casa

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023)hanno appena compiuto un nuovo passo importante per la loro vitare. La coppia d’oro, infatti, si è trasferitamilanese. Il rapper e l’imprenditrice digitale hanno recentemente acquistato due nuove dimore. I due vip possiedono, adesso, infatti, una meravigliosa villa sul Lago di Como per rilassarsi nel tempo libero. Per la loro vita quotidiana a Milano, invece,hanno deciso di trasferire la loro residenza in un nuovo appartamento. Molte volte, i due influencer hanno spoilerato alcuni dettagli della lorodimora con dei contenuti condivisi sui loro account social. Adesso,e ...