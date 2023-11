Chi sono i prigionieri palestinesi in Israele

Gaza: se ne parla senza capire l'entità della tragedia. Una riflessione di don Gigi Ginami, presidente della Fondazione Santina ONLUS

... ai ristoranti, ai benzinai dove faccio il gas, tuttiesperti di Medio Oriente, senza capire ... E scelgo di continuare a non parlare di Gaza per non entrare nel calderone dipontifica in ...

Ecco chi sono i 13 prigionieri israeliani liberati da Hamas la Repubblica

Gaza, chi sono i 13 ostaggi israeliani e gli 11 stranieri liberati oggi Il Sole 24 ORE

Manovra 2024, nei fringe benefit anche mutui e affitti

Non solo, dato che la Manovra 2024 prevede anche l’opportunità, sempre per chi ha un contratto di lavoro subordinato, di ottenere il rimborso di tutti quei costi che sono stati sostenuti per il ...

Mondragone, AMBC: “Prefetto valuti se Consiglio abbia ancora motivo di esistere”

Mondragone (Caserta) - Riceviamo e pubblichiamo da AMBC - Associazione Mondragone Bene Comune: «Quando tutta l'opposizione consiliare (chi prima e chi poi) si ...